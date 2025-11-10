Nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag startet die Aktie von Siemens Energy mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Jefferies hat die skeptische Haltung aufgegeben und das Kursziel deutlich angehoben. Das kommt am Markt sehr gut an und befördert die Aktie des Energietechnikkonzerns an die DAX-Spitze.Siemens Energy adressiere mit seinem Produktangebot die größten Herausforderungen der Energiebranche, so Analyst Lucas Ferhani in einer neuen Studie. Das dürfte für andauernde Nachfrage sorgen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.