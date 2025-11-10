Nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag startet die Aktie von Siemens Energy mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Jefferies hat die skeptische Haltung aufgegeben und das Kursziel deutlich angehoben. Das kommt am Markt sehr gut an und befördert die Aktie des Energietechnikkonzerns an die DAX-Spitze.Siemens Energy adressiere mit seinem Produktangebot die größten Herausforderungen der Energiebranche, so Analyst Lucas Ferhani in einer neuen Studie. Das dürfte für andauernde Nachfrage sorgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär