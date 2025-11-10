DJ Nagel positioniert sich für Lagarde-Nachfolge - Zeitung

DOW JONES--Bundesbank-Präsident Joachim Nagel bereitet sich laut einem Bericht der Financial Times (FT) auf eine Kandidatur für den Posten des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) vor. Wie die FT unter Berufung auf "mit der Situation vertraute" Personen schreibt, hat Nagel damit begonnen, in Berlin um Unterstützung für seine Kandidatur zu werben. Deutschland als größte Volkswirtschaft des Euroraums hat noch nie den Posten an der Spitze der Zentralbank besetzt. Die Bundesbank wollte die Meldung nicht kommentieren. Als weitere aussichtsreiche Kandidaten nennt die FT die ehemaligen Zentralbankgouverneure Klaas Knot (Niederlande) und Pablo Hernandez de Cos (Spanien).

Ein Hindernis für Nagel könnte sein, dass bereits andere europäische Spitzenposten mit Deutschen besetzt sind, namentlich mit Ursula von der Leyen (EU-Kommissionspräsidentin), Claudia Buch (Chefin der EZB-Bankenaufsicht) und Verena Ross (Chefin der Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma).

Die Amtszeit von EZB-Präsidentin Christine Lagarde endet 2027, ebenso wie die von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane und EZB-Direktorin Isabel Schnabel. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos scheidet bereits 2026 aus dem Amt.

