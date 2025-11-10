Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 10
[10.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000YMBL844
|2,241,357.00
|USD
|0
|23,424,560.00
|10.4511
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|683,117.71
|10.603
© 2025 PR Newswire