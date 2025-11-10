Würzburg (ots) -Die XXXLutz Gruppe wurde beim German Design Award 2026 gleich fünfmal ausgezeichnet - eine Bestätigung für das innovative Produktdesign des hauseigenen Designstudios axxxis. Der Rat für Formgebung würdigt mit dem Award hervorragende Gestaltungsleistungen, die als wegweisend gelten.Möbel und Accessoires mit Fokus auf den Nutzer"Mit unseren Produkten setzen wir einen neuen Maßstab - nicht nur in ästhetischer Hinsicht, sondern vor allem in der Art, wie Produktdesign rund um den Nutzer gedacht wird", erklärt Rainer Mutsch, Head of Design bei axxxis. "axxxis arbeitet kontinuierlich daran, Kundenbedürfnisse früh zu verstehen und in intelligent gestaltete Lösungen umzusetzen. Der German Design Award ist eine Bestätigung für unser Bestreben, Ästhetik und Innovation tief zu verankern."axxxis: Stil trifft FunktionalitätDas Wiener Designstudio axxxis entwickelt für XXXLutz Möbel von der Idee bis zur Serienreife - kreativ und technisch präzise. Jedes der fünf ausgezeichneten Produkte steht für hohe Designkompetenz und einen klar nutzerorientierten Ansatz. Damit unterstreicht XXXLutz seinen Anspruch, Qualität und Innovation als zentrale Bestandteile des Markenversprechens umzusetzen.Die fünf Gewinner des German Design Awards 2026Die Jury des German Design Award zeichnete die Produkte in der Kategorie Excellent Product Design aus - Möbel, die das Potenzial haben, Design für eine nachhaltige Zukunft zu entfalten. Prämiert wurden:Wohnlandschaft VedutaVeduta (https://www.german-design-award.com/galerie/detail/furniture/veduta)vereint italienische Leichtigkeit mit deutscher Präzision. Das modulare Sofasystem lässt sich individuell planen - vom kompakten Zweisitzer bis zur großzügigen Wohnlandschaft. Hochwertige Materialien, feine Nahtdetails und massive Eichenelemente betonen handwerkliche Qualität und zeitloses Design.Küchenkollektion MilinoMilino (https://www.german-design-award.com/galerie/detail/kitchen/milino) verwandelt die Küche in ein stilvolles Wohnobjekt. Durch das charakteristische Passpartout-Element und die durchgehende Lichtleiste entsteht ein harmonisches Zusammenspiel von Atmosphäre und Funktion. Klare Arbeitsbereiche und intelligente Stauraumlösungen maximieren die Nutzbarkeit auf kleinstem Raum.Milino zeigt, dass gutes Design auch leistbar sein kann - und beweist, dass Stil und Funktion keine Frage des Budgets sind.Sofa CopertaCoperta (https://www.german-design-award.com/galerie/detail/furniture/coperta) steht für italienische Lässigkeit und einladende Formen. Der mehrschichtige Polsteraufbau und geneigte Armlehnen bieten hohen Komfort, während feine Nahtdetails und eine asymmetrische Récamiere das handwerkliche Niveau unterstreichen. Das Typenprogramm ermöglicht vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.Outdoor-Loungekollektion MariMari (https://www.german-design-award.com/galerie/detail/gardening-and-outdoor-living/mari) bringt das Wohnzimmer nach draußen. Die in Europa gefertigte Kollektion aus FSC-zertifizierter Esche kombiniert klare Linien, natürlichen Materialien und weiche, wetterfeste Kissen in verschiedenen Farben. So entsteht ein harmonischer Rückzugsort im Freien, der Design und Nachhaltigkeit vereint.Dieter Knoll KücheDie Dieter Knoll Küche (https://www.german-design-award.com/galerie/detail/kitchen/dieter-knoll-kueche) ist ideal für offene Wohnkonzepte, in denen Kochen und Wohnen verschmelzen. Reduzierte Glaseckvitrinen mit elegantem Keramiksiebdruck setzen architektonische Akzente, während innovative Korpuslösungen maximale Gestaltungsfreiheit bieten.Der German Design AwardDer German Design Award des Rats für Formgebung zählt zu den angesehensten internationalen Auszeichnungen im Designbereich. Jährlich werden herausragende Arbeiten aus Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur prämiert. Die Preisverleihung findet im Februar 2026 im Rahmen von Ambiente in Frankfurt am Main statt.Innovative Einrichtung, die den Alltag bereichertMit den fünf Auszeichnungen demonstriert XXXLutz, wie intelligente Gestaltung Alltag, Komfort und Designanspruch miteinander verbindet - und liefert Inspiration für Fachpresse und Lifestyle-Medien gleichermaßen. Die prämierten Produkte sind ab sofort in allen 57 XXXLutz Filialen und im Onlineshop unter www.xxxlutz.de erhältlich.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 52 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6154956