FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Händler habe im dritten Quartal eine überraschend starke Umsatzentwicklung in einem schwierigen europäischen Konsumumfeld gezeigt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im vergangenen Monat habe die Aktie trotz weiterhin erfüllter Investorenerwartungen deutlich verloren und bleibe günstig bewertet./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111





© 2025 dpa-AFX-Analyser