Der November war bislang kein guter Monat für die Robinhood-Aktie. Um über -11% brach der Kurs des Online-Brokers seit Monatsbeginn ein. Doch am Montagmorgen gelingt Robinhood mit einem Plus von +4% ein starker Start in die Handelswoche. Nimmt die Aktie nun wieder Kurs auf ihr Allzeithoch? Rekordzahlen Die Robinhood-Aktie geriet vergangene Woche ebenfalls in den Abwärtssog der Technologiebörsen, obwohl die vor wenigen Tagen vorgestellten Quartalszahlen ...

