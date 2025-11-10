Der interstellare Komet 3I/Atlas überrascht weiterhin Wissenschaftler:innen weltweit. Aktuell steht seine Farbe beziehungsweise eine mögliche Farbveränderung im Mittelpunkt der Diskussionen. 3I/Atlas, der erst dritte bekannte interstellare Besucher unseres Sonnensystems, überrascht Wissenschaftler:innen weltweit immer wieder aufs Neue. Aktuell steht seine Farbe im Fokus. Entdeckt wurde Komet im Juli, am 30. Oktober erreichte er seinen sonnennächsten ...

