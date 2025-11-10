München (ots) -Autofahrerinnen und Autofahrer können sich auf eines der ruhigsten Wochenenden des Jahres freuen. Trotz zahlreicher Baustellen auf den Autobahnen erwartet der ADAC nur eine geringe Staugefahr. Unter der Woche hingegen ist deutlich mehr Geduld gefragt: Der Berufsverkehr nimmt spürbar zu, weil kaum jemand Urlaub hat und viele wieder das Auto dem ÖPNV, Motorrad oder Fahrrad vorziehen.Auch das Wetter kann die Verkehrslage punktuell beeinflussen. Nebel, überfrierende Nässe und erste Schneefälle sind möglich. Insbesondere in den Morgen- und Abendstunden sollten Verkehrsteilnehmer daher besonders vorsichtig fahren.Etwas dichterer Verkehr ist unter anderem auf folgenden Strecken möglich:- A1 Osnabrück - Münster- A2 Oberhausen - Hannover- A3 Frankfurt - Köln - Oberhausen- A4 Chemnitz- Köln - Olpe- A5 Basel - Karlsruhe - Darmstadt- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A7 Flensburg -Kassel- A8 Salzburg - Karlsruhe- A9 Berlin -München- A10 Berliner Ring- A12 Frankfurt (Oder) - Berlin- A13 Dresden - Berlin- A27 Bremen - Bremerhaven- A42 Dortmund - Kamp-Lintfort- A44 Dortmund - Kassel- A81 Singen - Stuttgart- A99 München-Nord - München-Süd-WestIm Ausland kann es vor allem auf den österreichischen Transitrouten zu Verzögerungen kommen, insbesondere auf der:- A9 Pyhrn Autobahn zwischen Voralpenkreuz und St. Michael- A10 Tauern Autobahn- A12 Inntal Autobahn zwischen Innsbruck und Kufstein- A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck und BrennerBei der Einreise nach Deutschland muss weiterhin mit Wartezeiten gerechnet werden. Aktuell kommt es vor allem am Grenzübergang Frankfurt (Oder) auf der A12 regelmäßig zu Verzögerungen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/verkehr/verkehrsinformationen/stauprognose/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6155005