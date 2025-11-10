© Foto: George J - Westend61

Der US-Videodienst Rumble übernimmt den Frankfurter Cloud- und Rechenzentrumsbetreiber Northern Data. Der Kaufpreis: rund 663 Millionen Euro. Doch für die Aktionäre ist die Übernahme ein Dämpfer.Die Aktie des Rechenzentrumsspezialisten Northern Data schießt am Montag um fast 40 Prozent nach oben. Die schon länger verhandelte Übernahme durch die US-Videoplattform Rumble scheint auf der Zielgeraden zu sein. Für bis zu 836 Millionen Euro will das Unternehmen den Frankfurter Cloud-Spezialisten Northern Data schlucken - und damit seine Ambitionen im KI-Markt zementieren. Die deutsche Firma soll in der Folge von der Börse verschwinden. Rumble bietet Northern-Data-Aktionären zunächst rund 2,03 …