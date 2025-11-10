München (ots) -Die Gäste:Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Außenminister und Parteivorsitzender)Bryan Lanza (Berater der Trump-Regierung)Sahra Wagenknecht (BSW, Parteivorsitzende)Bärbel Schäfer (Moderatorin und Autorin)Michael Bröcker (Table.Briefings)Iris Sayram (ARD)Die USA unter Trump und die deutsch-amerikanische BeziehungenIm Gespräch: der ehemalige Außenminister und SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel und der Berater der Trump-Regierung und der Trump-Kampagne 2024, Bryan Lanza.Die Zukunft des BSWIm Studio: die Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht.Es kommentieren: die Fernsehmoderatorin und Autorin Bärbel Schäfer, der Chefredakteur von Table.Briefings Michael Bröcker und die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6155045

