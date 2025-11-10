München (ots) -
Die Gäste:
Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Außenminister und Parteivorsitzender)
Bryan Lanza (Berater der Trump-Regierung)
Sahra Wagenknecht (BSW, Parteivorsitzende)
Bärbel Schäfer (Moderatorin und Autorin)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Iris Sayram (ARD)
Die USA unter Trump und die deutsch-amerikanische Beziehungen
Im Gespräch: der ehemalige Außenminister und SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel und der Berater der Trump-Regierung und der Trump-Kampagne 2024, Bryan Lanza.
Die Zukunft des BSW
Im Studio: die Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht.
Es kommentieren: die Fernsehmoderatorin und Autorin Bärbel Schäfer, der Chefredakteur von Table.Briefings Michael Bröcker und die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram.
