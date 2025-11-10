HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe weitgehend seiner Prognose entsprochen, schrieb Philipp Sennewald am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Fußball-Bundesligisten sei erheblich besser als erwartet ausgefallen./edh/ag
ISIN: DE0005493092
© 2025 dpa-AFX-Analyser