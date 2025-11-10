HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe weitgehend seiner Prognose entsprochen, schrieb Philipp Sennewald am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Fußball-Bundesligisten sei erheblich besser als erwartet ausgefallen./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005493092

