Im Juni hatte BYDs Premium-Marke noch angekündigt, dass sie Ende des Jahres in Europa starten wird. Der Marktstart verzögert sich aber offenbar und wird jetzt für das erste Quartal 2026 anvisiert. Preislich soll es mittelfristig bei 75.000 Euro losgehen. Nachdem BYD in Europa bisher vor allem in volumenstarken Segmenten mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis punkten wollte, exportiert der chinesische Autobauer bald auch seine Oberklasse-Modelle ...

