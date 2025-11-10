Berlin (ots) -"Dieses Rentenpaket ist nicht nur eine Belastung, es ist eine Zumutung. Die Pläne der Bundesarbeitsministerin überschreiten die Grenze des Koalitionsvertrags. Für den Bundeshaushalt sind dies laut ifo-Institut jährliche Zusatzkosten in Höhe von bis zu 15 Mrd. Euro. Die Zeche zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Unternehmen und vor allem die junge Generation. Das hat mit Respekt oder Gerechtigkeit nichts mehr zu tun", kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) den Entwurf eines Rentenpaketes anlässlich der heutigen Anhörung zur Stabilisierung des Rentenniveaus im Deutschen Bundestag."Ich fordere die Fraktionen des Deutschen Bundestags auf, diesem Paket die Zustimmung zu verweigern. Jetzt die Rentenausgaben zu zementieren und danach eine Kommission zu deren Reform einzuberufen, ist einfach nur unverantwortlich", fordert Jandura.Jandura abschließend: "Deutschlands Wirtschaft steht am Abgrund. Insolvenzen und Arbeitslosigkeit nehmen dramatisch zu. Die Sozialversicherungsbeiträge steigen immer weiter. Das ist der falsche Zeitpunkt, jetzt noch weitere Milliarden in die zusätzliche Versorgung unserer Rentnerinnen und Rentner zu pumpen. Das gilt übrigens auch für die völlig falsche "Vollendung" der Mütterrente. Ich verstehe nicht, dass die CSU das so vorantreibt. Wir überschreiten gerade die Grenze von 3 Millionen Arbeitslosen und investieren stattdessen in die Rente. Auch Wahlversprechen wie diese müssen sich an der Realität messen lassen."Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/6155083