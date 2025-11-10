© Foto: Dall-EAngesichts explodierender Cyberkriminalität in der Kryptobranche flüchten Anleger zunehmend in Hardware-Wallets. Marktführer Ledger peilt ein Rekordjahr an!Die weltweite Zunahme von Krypto-Hacks befeuert eine neue Welle der Nachfrage nach sogenannten Offline- oder "Cold"-Wallets. Besonders stark profitiert davon der französische Hardware-Wallet-Hersteller Ledger, der laut einem Bericht der Financial Times 2025 zu seinem bislang erfolgreichsten Jahr macht. CEO Pascal Gauthier erklärte, die Umsätze hätten "dreistellige Millionenhöhen" erreicht - ein Rekordwert für das Unternehmen. "Wir werden immer häufiger gehackt - Bankkonten, Krypto-Accounts - und es wird in den kommenden Jahren nicht …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE