Münster (ots) -Gleich zwei Nordrhein-Westfalen können nach dem vergangenen Wochenende jubeln: Sie dürfe nsich in die Riege der Neu-Millionäre einreihen. Während ein Tipper aus dem Raum Herne bei der bundesweiten GlücksSpirale-Sonderauslosung abräumte, knackte ein Spielteilnehmer vom Niederrhein den Eurojackpot.Am Samstag (8. November) wurden bei der alljährlichen GlücksSpirale-Sonderauslosung zusätzlich 1 x eine Million Euro sowie 200 x 5.000 Euro verlost. Alle Spielteilnehmer, die für diesen Tag einen regulären GlücksSpirale-Tipp abgegeben haben, landeten im Lostopf. So auch ein Online-Spieler aus dem Raum Herne, der mit seinem Tipp für 5,50 Euro das große Glück auf seiner Seite hatte: Er ist der Gewinner der ausgelobten 1 Million Euro. Als registrierter Kunde bei www.westlotto.de ist der Neu-Millionär WestLotto bereits namentlich bekannt. Von den 5.000-Euro-Gewinnen gingen insgesamt 42 nach NRW.Jackpot-Treffer bei EurojackpotFortuna meinte es zudem mit einem Eurojackpot-Spielteilnehmer von Freitag (7. November) besonders gut: Der Tipper vom Niederrhein schaffte es mit seiner Spielteilnahme in einer WestLotto-Annahmestelle als Einziger in Europa, den Jackpot zu knacken. Der Glückspilz gewinnt damit rund 54 Millionen Euro und setzt die Glückssträhne für Deutschland bei Eurojackpot weiter fort.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6155089