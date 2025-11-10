Rostock (ots) -Am Donnerstag, den 13. November 2025, um 16 Uhr, findet auf dem Rathausplatz in Wilhelmshaven die feierliche Übergabe der Truppenfahnen und der Fahnenbänder an die Fregatten "Baden-Württemberg", "Nordrhein-Westfalen", "Sachsen-Anhalt" und "Rheinland-Pfalz" statt.In einem würdevollen Zeremoniell wird der Kommandeur Einsatzkräfte und Abteilungsleiter Operation im Marinekommando, Konteradmiral Jens Nemeyer, die Truppenfahnen der Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse an den Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders, Fregattenkapitän Volker Kübsch, übergeben.Mit der Truppenfahne wird symbolisch die Verantwortung für Führung, Auftrag und soldatische Werte auf die vier Fregatten der Klasse F125 übergeben. Die Fregatten hatten zu ihrer Indienststellung ein Mehrbesatzungskonzept, bei der die Besatzungen nicht einem Schiff, sondern allen Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse zugeordnet waren. Dieses Konzept ist mittlerweile angepasst worden, so dass der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, entschieden hat, dass diese als selbstständige Einheiten auf Bataillonsebene zum Führen einer Truppenfahne berechtigt sind.Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung ist die Verleihung der Fahnenbänder und die Gastreden durch die Vertreter der vier Patenschaftsländer. Sie werden überreicht von Staatssekretär Thomas Blenke, Baden-Württemberg, Staatssekretär Dr. Dirk Günnewig, Nordrhein-Westfalen, Staatssekretär Klaus Zimmermann, Sachsen-Anhalt sowie Carsten Göller, Rheinland-Pfalz.Mit den Fahnenbändern bekräftigen die Länder ihre enge Verbundenheit mit den Besatzungen ihrer Patenschiffe. Zugleich würdigen sie den Einsatz und die Verantwortung der Soldatinnen und Soldaten.Musikalisch wird die Veranstaltung durch das Marinemusikkorps Wilhelmshaven unter der Leitung von Fregattenkapitän Matthias Prock begleitet.HintergrundinformationenDie Übergabe der Truppenfahne ist ein besonders symbolträchtiger Moment im Leben einer militärischen Einheit. Sie findet in der Regel bei Aufstellung, Umgliederung oder Wiederaufstellung eines Verbandes statt. Der Kommandeur oder die Kommandeurin nimmt die Truppenfahne stellvertretend für alle Soldatinnen und Soldaten entgegen.Weitere Informationen zu den Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse finden Sie unter:https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/baden-wuerttemberg-klasse-f125-fregattenHinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Feierliche Verleihung der Truppenfahnen an die Fregatten der Klasse F125" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Aus Sicherheitsgründen wird für den Rathausplatz und das angrenzende Gebiet im Umkreis von 500 Metern während der Veranstaltung eine Drohnen-Flugverbotszone eingerichtet.Termin: Donnerstag, 13. November 2025Eintreffen bis spätestens 15:30 Uhr.Ort: Postgang, 26382 Wilhelmshaven (Parkplatz für Medienvertretende)(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, 12. November 2025, 12 Uhr beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressearbeit Außenstelle Nordsee, WilhelmshavenTel.: +49 (0) 4421 68 5800/6163E-Mail: pizaussenstellenordsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6155122