Bonn (ots) -Fung-wong, der stärkste Taifun seit Jahren, versetzt die Philippinen aktuell mit heftigen Sturmböen und Überschwemmungen in den Ausnahmezustand. Zuvor hatte Taifun Kalmaegi bereits mehr als 200 Menschenleben gefordert, Zigtausende Häuser zerstört oder beschädigt, viele Straßen blockiert und Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Die Versorgung mit Wasser und Strom ist vielerorts unterbrochen. Organisationen des Bündnisses "Aktion Deutschland Hilft" sind vor Ort und leisten Nothilfe. So unterstützt Help - Hilfe zur Selbsthilfe betroffene Familien in der Stadt Cebu mit Bargeld für Trinkwasser, Nahrungsmittel und Notunterkünfte."Schnelle professionelle Hilfe ist für uns jetzt das Gebot der Stunde", betont Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". Am meisten benötigen die Menschen, auch in den überfüllten Evakuierungszentren, aktuell sauberes Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel, Notunterkünfte und Material zur Reparatur beschädigter Häuser. Auf längere Sicht werden viele betroffene Familien auch Starthilfen brauchen, damit sie ihren Lebensunterhalt wieder selbst bestreiten können.Die Philippinen gelten als das am stärksten von Naturkatastrophen bedrohte Land der Welt. Allein in diesem Jahr fegten bereits sechs Wirbelstürme über die Inselgruppe. Vorbeugende Maßnahmen retten jedoch Menschenleben: Mehr als eine Million Menschen wurden evakuiert, viele Schulen geschlossen, Hunderte Flüge gestrichen. "Zwar sind die Sachschäden immens, aber zum Glück sind die Verluste an Menschenleben nicht so riesig, was für die Wirkung von Katastrophenvorsorge spricht", sagt Maria Rüther. Das bestätigen auch die Johanniter: In den Projektregionen, in denen im Vorfeld Maßnahmen zur Katastrophenvorbeugung ergriffen worden waren, seien keine Toten zu beklagen.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen.