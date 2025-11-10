© Foto: adobe.stock.com

Ein weitgehend unterschätzter Wert könnte die Aktie des Pharma-und Forschungsunternehmens Exelixis sein. Die Aktie hat Nachholbedarf und dürfte ein spannender Nachzügler werden.Unter dem Radar vieler Anleger läuft derzeit das Bio-Tech-Unternehmen Exelixis aus Kalifornien/USA. Schwerpunkt der Vermarktung und Forschung ist die Onkologie. Und es hat einige Projekte in der Pipeline, die im Kurs der Aktie noch nicht eingepreist scheinen. Das bekannteste Medikament von Exelixis ist Cabometyx, eingesetzt gegen Nierenkrebs und neuroendokrinen Tumoren. Exelixis verfolgt dabei eine Doppelstrategie: einerseits mit der Entwicklung von Biotherapeutika, andererseits mit der Forschung an sogenannten …