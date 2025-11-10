Die Silbermedaille beim Jungmakler Award 2025 hat sich die GKV-Maklerin geholt: Fiona Jasmut von KassenKompass. Für sie ist die gesetzliche Krankenversicherung ein Must-have im Repertoire eines guten Maklers. Mit ihrem Konzept ist sie auch schon bei "Die Höhle der Löwen" aufgetreten - mit Erfolg. Interview mit Fiona Jasmut, Gründerin und CSO von KassenKompass und Zweitplatzierte beim Jungmakler Award 2025Hi, Fiona, erklär' doch bitte kurz, wie und warum du Maklerin geworden bist.Ich habe ursprünglich ...

