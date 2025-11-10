München (ots) -Ein/e noch unbekannte/r GlücksSpirale-Spielteilnehmer/in aus dem Landkreis Kaiserslautern/Rheinland-Pfalz kann sich bis ins Jahr 2035 jeden Monat über Zahlungen von 5.000 Euro freuen.Die attraktiven Eingänge aufs Girokonto erhält der Glückspilz, weil er seinen Spielauftrag für die Teilnahme an der Zusatzlotterie Sieger-Chance mit der Losnummer 071725 abgegeben hatte und damit in Gewinnklasse 2 einen Treffer erzielte. Der Spielauftrag nimmt bis einschließlich 29. November an den Freitagsziehungen des Eurojackpot, an GlücksSpirale und Sieger-Chance sowie an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teil.Der/die Gewinner/in kann in Ruhe entscheiden, wie der Gewinn im Gesamtwert von 600.000 Euro ausbezahlt werden soll. Als monatliche Überweisung, 10 Jahre lang, oder als Einmalzahlung.Weitere Gewinne von je 10.000 Euro fielen bei der Sieger-Chance am 8. November nach Nordrhein-Westfalen (2x) und Berlin.Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.Über 2,6 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpiraleAus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2024 bundesweit insgesamt über 62,5 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 865 Mio. Euro dem Sport, über 755 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 605 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 385 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,6 Mrd. Euro.Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2024 über 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 65 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6155156