Die Aktie von Susss MicroTec setzt heute ihre in der zurückliegenden Börsenwoche gestartete Erholungsrally fort: Bis zum Mittag sprang der SDAX-Wert zweistellig hoch. Auslöser der starken Bewegung sind zwei frische Kaufempfehlungen. Sowohl UBS als auch Jefferies hatten sich zum Wochenauftakt positiv zu den Garchinger Unternehmen geäußert und Kaufempfehlungen für die Papiere des Halbleiterzulieferers ausgesprochen. Bei der Schweizer Großbank UBS hoben die Experten wachsenden Rückenwind aus dem KI-Segment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
