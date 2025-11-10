Die Aktie von Susss MicroTec setzt heute ihre in der zurückliegenden Börsenwoche gestartete Erholungsrally fort: Bis zum Mittag sprang der SDAX-Wert zweistellig hoch. Auslöser der starken Bewegung sind zwei frische Kaufempfehlungen. Sowohl UBS als auch Jefferies hatten sich zum Wochenauftakt positiv zu den Garchinger Unternehmen geäußert und Kaufempfehlungen für die Papiere des Halbleiterzulieferers ausgesprochen. Bei der Schweizer Großbank UBS hoben die Experten wachsenden Rückenwind aus dem KI-Segment ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.