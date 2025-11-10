Eschborn (ots) -Mit "Ciao Emilia Romagna" erweitert trendtours sein Portfolio um eine neue Flugreise in eine der vielfältigsten Regionen Italiens. Die achttägige Tour führt nach Rimini an die Adria und verbindet Kulturgeschichte, regionale Küche und lebendige Städte. Die Teilnehmenden wohnen in einem modernen 4-Sterne-Hotel in Strandnähe in Rimini. Halbpension ist im Reisepreis enthalten. Der traditionsreiche Badeort bietet sich als Ausgangspunkt für Entdeckungen in der gesamten Region Emilia Romagna an.Entdeckungen zwischen Mittelalter, Moderne und GenussDas Programm umfasst vier Ganztagesausflüge, die zentrale Orte und Spezialitäten der Region erlebbar machen. Auf dem Reiseplan stehen unter anderem Ferrara und das wasserreiche Comacchio, San Marino sowie Bologna und Parma. Ein Pasta-Kochkurs bietet Einblicke in die lokale Kochkunst aus erster Hand.Im Umland von Modena besuchen die Reisenden eine traditionelle Balsamico-Manufaktur und ein Wurstwaren-Museum, das die Geschichte italienischer Spezialitäten vermittelt und zur Verkostung einlädt. Eine Bootsfahrt durch das Po-Delta ergänzt das Programm um ein besonderes Naturerlebnis. Weitere Ausflüge in die UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Ravenna und zur Mittelalterfeste Mondaino können auf Wunsch dazugebucht werden.Reisetermine und BuchungDie achttägige Flugreise "Ciao Emilia Romagna" wird zwischen Ende März und Ende Oktober 2026 an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 999 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind der Hin- und Rückflug nach Bologna inklusive Transfers, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer eines Vier-Sterne-Hotels, Halbpension, Ausflüge laut Programm und eine deutschsprachige Reisebegleitung.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/emilia-romagna.Über trendtours:trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 4.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.Pressekontakt:KC3 GmbH, info@koepers-kc3.de, +49 170 567 2100Original-Content von: trendtours Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133410/6155174