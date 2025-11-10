Ich habe mir den jüngsten konsolidierten Bericht der ESMA zu Sanktionen und Maßnahmen für 2024 genau angesehen. Fazit: Die europäische Finanzaufsicht lässt nicht locker. Mehr als 970 Sanktionen wurden im vergangenen Jahr verhängt, ein stabil hohes Niveau. Das Gesamtvolumen der Geldstrafen überschritt erstmals die Marke von 100 Millionen Euro. Besonders auffällig: Der Löwenanteil entfällt auf Verstöße gegen MAR und MiFID II - also auf Marktmissbrauch ...

