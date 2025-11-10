Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Oktober 2025 verzeichnete China erstmals seit Juni wieder einen positiven Wert bei der Verbraucherpreisinflation (CPI), so die Experten von XTB.Der CPI sei im Jahresvergleich um 0,2% gestiegen, leicht über den Markterwartungen von 0%. Diese Entwicklung deute darauf hin, dass sich die Deflation, die das Jahr über dominiert habe, abschwäche, gestützt durch steigende Konsumnachfrage und staatliche Konjunkturmaßnahmen - insbesondere während der nationalen Feiertage. Auch im Monatsvergleich habe der CPI um 0,2% zugelegt, was auf eine stabilisierende Tendenz der Verbraucherpreise hindeute. ...

