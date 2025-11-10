Der österreichische Baustoffproduzent Rohrdorfer nimmt in Gmunden drei Elektro-Sattelschlepper in die Fahrzeugflotte auf. Zum Einsatz kommen drei eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks. Sie werden Zement-Lieferungen ab Rohrdorfers Werk in Oberösterreich übernehmen. Rohrdorfer produziert an über 150 Standorten in Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn Baustoffe für den regionalen Bedarf, darunter vor allem Zement, Transportbeton, Fertigteile, Betonwaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
