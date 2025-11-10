Der Lebensmittelhändler Netto hat in seiner Niederlassung in Henstedt-Ulzburg die ersten beiden Wasserstoff-Lkw in den eigenen Fuhrpark aufgenommen. Die Fahrzeuge von Hyundai beliefern im Rahmen einer Pilotphase ab sofort Filialen in Norddeutschland. Netto steigt mit dem Pilotprojekt nach eigenen Angaben "in die Zukunft der Logistik" ein. Die beiden Hyundai Xcient sind in der Niederlassung Henstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg stationiert. Mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
