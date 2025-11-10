Anzeige
WKN: A2PGMG | ISIN: US72352L1061 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
07.11.25 | 21:59
27,080 US-Dollar
0,00 % 0,000
Branche
Internet
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PINTEREST INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PINTEREST INC 5-Tage-Chart
10.11.2025 13:43 Uhr
Pinterest Aktie im Fokus - Jetzt Aktien kaufen oder abwarten?

Die Pinterest Aktie erlebte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen kräftigen Rücksetzer von fast 20 - Der Grund: Ein schwächer als erwartetes Ergebnis beim Gewinn pro Aktie und eine verhaltene Prognose für das vierte Quartal. Trotz des Kursrückgangs gibt es positive Signale - insbesondere durch das Nutzerwachstum und Fortschritte im KI-basierten Werbegeschäft. Anleger fragen sich nun: Ist die Pinterest Aktie aktuell eine Kaufgelegenheit?

