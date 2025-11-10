Heute beginnt die 30. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Brasilien. Neben der Festlegung neuer Klimaziele ist deren Finanzierung eines der Hauptthemen. Angesichts knapper Kassen selbst in den Industrieländern ist es wichtiger denn je, auch privates Kapital zur Begrenzung der Klimaschäden zu nutzen. Investitionen etwa in erneuerbare Energien sichern nicht nur eine zuverlässige Stromversorgung und sorgen für Rendite vor Ort, sondern tragen auch dazu bei, die Klimaerwärmung zu verringern. In diesem Bereich arbeitet Hector Gomez Ang, Chief Investment Officer von Finance ...

