Montag, 10.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Glencore schließt wohl größte Kupferhütte - Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
WKN: 852549 | ISIN: US30231G1022 | Ticker-Symbol: XONA
Tradegate
10.11.25 | 14:43
101,46 Euro
+0,08 % +0,08
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
EXXON MOBIL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EXXON MOBIL CORPORATION 5-Tage-Chart
ratgeberGELD.at
10.11.2025 14:09 Uhr
188 Leser
Exxon Mobil: Profite trotzen Ölpreis-Druck - Charttechnischer Wendepunkt!

Gelingt der Ausbruch?

Rückblick

Die Produkte von Exxon werden trotz Umweltschutzgedanken nach wie vor stark nachgefragt. Der schwächere Ölpreis und hohe Investitionskosten drücken auf die Gewinne. Bis Mitte des Jahres zeigte sich die Aktie schwach, holte dann aber auf.

Exxon Mobil-Aktie: Chart vom 07.11.2025, Kürzel: XOM, Kurs: 117.65 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Schaffen es die Bullen, die Hürde bei 117 USD nachhaltig zu überwinden, würde dies ein technisches Kaufsignal bedeuten.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die starke Kerze von vergangenem Freitag, wäre dies ein Zeichen nachlassender Dynamik. Mit Kursen unter 112.50 USD würde sich die Lage eintrüben.

Meinung

Exxon Mobil verdiente im dritten Quartal mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,88 US-Dollar zwar etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, übertraf aber die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn schrumpfte um 12 Prozent auf 7,5 Milliarden US-Dollar. Exxon profitiert von der Inbetriebnahme eines neuen Förderprojekts in Guyana. Der Rückgang des Quartalsgewinns ist vor allem auf niedrigere Rohölpreise und Chemie-Margen, höhere Abschreibungen sowie gestiegene Wachstumskosten zurückzuführen. Diese Belastungen konnten jedoch durch volumenseitiges Wachstum und anhaltende Kosteneinsparungen teilweise kompensiert werden. Exxon Mobil erwartet für das Gesamtjahr 2025 weiterhin eine solide Cash-Generierung. Zudem hat das Management die geplanten Aktienrückkäufe von rund 20 Mrd. USD für das laufende Jahr bekräftigt und den Fokus auf profitables Wachstum und stabile Ausschüttungen bestätigt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 494.34 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.55 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Exxon Mobil ist neutral
  • Quellennachweis: -
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 07.11.2025

