Exxon Mobil: Profite trotzen Ölpreis-Druck - Charttechnischer Wendepunkt!

Gelingt der Ausbruch?

Rückblick

Die Produkte von Exxon werden trotz Umweltschutzgedanken nach wie vor stark nachgefragt. Der schwächere Ölpreis und hohe Investitionskosten drücken auf die Gewinne. Bis Mitte des Jahres zeigte sich die Aktie schwach, holte dann aber auf.

Exxon Mobil-Aktie: Chart vom 07.11.2025, Kürzel: XOM, Kurs: 117.65 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Schaffen es die Bullen, die Hürde bei 117 USD nachhaltig zu überwinden, würde dies ein technisches Kaufsignal bedeuten.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die starke Kerze von vergangenem Freitag, wäre dies ein Zeichen nachlassender Dynamik. Mit Kursen unter 112.50 USD würde sich die Lage eintrüben.

Meinung

Exxon Mobil verdiente im dritten Quartal mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,88 US-Dollar zwar etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, übertraf aber die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn schrumpfte um 12 Prozent auf 7,5 Milliarden US-Dollar. Exxon profitiert von der Inbetriebnahme eines neuen Förderprojekts in Guyana. Der Rückgang des Quartalsgewinns ist vor allem auf niedrigere Rohölpreise und Chemie-Margen, höhere Abschreibungen sowie gestiegene Wachstumskosten zurückzuführen. Diese Belastungen konnten jedoch durch volumenseitiges Wachstum und anhaltende Kosteneinsparungen teilweise kompensiert werden. Exxon Mobil erwartet für das Gesamtjahr 2025 weiterhin eine solide Cash-Generierung. Zudem hat das Management die geplanten Aktienrückkäufe von rund 20 Mrd. USD für das laufende Jahr bekräftigt und den Fokus auf profitables Wachstum und stabile Ausschüttungen bestätigt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 494.34 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.55 Mrd. USD

Meine Meinung zu Exxon Mobil ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 07.11.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in XOM hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.