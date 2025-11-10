WISeKey International Holding AG (Nasdaq: WKEY) und Columbus Acquisition Corp. (Nasdaq: COLA) schließen endgültige Unternehmenszusammenführungsvereinbarung zur Börsennotierung der WISeKey-Tochter WISeSat.Space Corp. unter dem Namen WISeSat.Space Holdings Corp.

WISeKey erhält 250 Millionen USD in Aktien von WISeSat.Space Holdings Corp.

Transaktion soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden

Kanton Zug, Schweiz und Singapur, 10. November 2025 - Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 des SIX-Reglements - WISeKey International Holding AG ("WISeKey") (Nasdaq: WKEY; SIX: WIHN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, digitale Identität und IoT-Plattformen, und Columbus Acquisition Corp. ("Columbus") (Nasdaq: COLA), eine an den Cayman Islands börsennotierte Special Purpose Acquisition Company (SPAC), gaben heute bekannt, dass sie am 9. November 2025 eine endgültige Unternehmenszusammenführungsvereinbarung ("Business Combination Agreement") abgeschlossen haben. Diese sieht die Fusion von Columbus mit WISeKey's hundertprozentiger Tochtergesellschaft WISeSat.Space Corp. ("WISeSat"), einer Holdinggesellschaft mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln und Eigentümerin der operativen Tochter WISeSat.Space AG, vor. Die daraus entstehende Gesellschaft wird unter dem Namen WISeSat.Space Holdings Corp. ("Pubco") an der Nasdaq notiert.

Nach Abschluss der Transaktion wird WISeKey gemäß den Vertragsbedingungen 25,0 Millionen Aktien von Pubco zu je 10 USD erhalten und Mehrheitsaktionär bleiben. Der Abschluss der Transaktion wird derzeit im ersten Halbjahr 2026 erwartet.

ÜBERBLICK WISESAT

WISeSat bietet über seine Tochter WISeSat.Space AG eine Satellitenplattform der nächsten Generation an, die von WISeKey und WISeSat entwickelt wurde, um sichere, kosteneffiziente und weltweit verfügbare IoT-Konnektivität bereitzustellen. Die Satelliten nutzen post-quantenkryptographische Chips von SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) ("SEALSQ"), ebenfalls eine WISeKey-Tochter, spezialisiert auf Halbleiter, PKI- und Post-Quantum-Technologien. Die WISeSat-Satelliten verfügen über fortschrittliche Verschlüsselungs-, Authentifizierungs- und Identitätsmanagementsysteme, einschließlich WISeKey's Root of Trust und WISeID.

Sie ermöglichen Echtzeit-Kommunikation, die gegen künftige Quantenbedrohungen geschützt ist, für Branchen wie Logistik, Landwirtschaft, Energie und Verteidigung. Durch die Unterstützung der Hedera-Distributed-Ledger-Technologie wird Datenintegrität und -transparenz über ein dezentrales Netzwerk gewährleistet. Aktuell befinden sich 22 Satelliten im Orbit, davon 14 aktiv; bis 2030 sollen 100 Satelliten eingesetzt sein.

Im November 2025 wird WISeSat seinen nächsten post-quantensicheren Satelliten mit SEALSQ's Quantum Shield-Technologie an Bord einer SpaceX Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base (Kalifornien) starten. Dieser dient als Testplattform für post-quantensichere Weltraumkommunikation - ein entscheidender Schritt zur Entwicklung einer quantenresilienten IoT-Infrastruktur aus dem Weltraum.

MANAGEMENT-STATEMENTS

Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, erklärte: "Diese Meilenstein-Transaktion markiert einen entscheidenden Moment in unserer Mission, eine sichere, souveräne und quantenresiliente Satelliteninfrastruktur aufzubauen. Durch die Fusion von WISeSat mit Columbus beschleunigen wir die Kommerzialisierung unseres satellitenbasierten Cybersecurity- und IoT-Ökosystems und schaffen ein unabhängiges, an der Nasdaq gelistetes Raumfahrttechnologie-Unternehmen. Wir erwarten, unsere bestehende Konstellation von 14 Satelliten auf 100 bis 2030 zu erweitern und damit Europas technologische Souveränität und Führungsrolle im Bereich sicherer Weltraumsysteme zu stärken."

Fen Zhang, Chairman und CEO von Columbus, ergänzte: "Wir freuen uns über die Transaktion mit WISeSat, einem Pionier modernster Satellitentechnologie. WISeSat ist hervorragend positioniert, um bedeutende Chancen im Bereich sicherer Satellitenkommunikation zu nutzen."

DETAILS DER FUSION

Gemäß der Vereinbarung werden Columbus und WISeSat zu 100%ige Tochtergesellschaften von Pubco. Alle WISeSat-Aktien werden in Pubco-Aktien umgewandelt. WISeKey erhält 25 Millionen Pubco-Aktien (impliziter Wert 250 Mio. USD). Jede nicht eingelöste Columbus-Aktie wird in eine Pubco-Aktie umgewandelt, und 7 Columbus-Rechte können in eine Pubco-Aktie umgewandelt werden. WISeKey und SEALSQ werden gemeinsam mindestens 10 Mio. USD in WISeSat investieren.

BERATER

Maxim Group LLC - exklusiver Finanzberater für WISeKey

EGS LLP - Rechtsberater von WISeSat

Loeb & Loeb LLP - Rechtsberater von Columbus





WICHTIGE INFORMATIONEN

Pubco wird eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 bei der SEC einreichen, die den Stimmrechtsprospekt von Columbus enthält. Anleger werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen, sobald sie verfügbar sind. Dokumente werden kostenfrei über www.sec.govund www.wisekey.comverfügbar sein.

Über WISeSat.Space

WISeSat.Space ist ein Joint Venture zwischen WISeKey und seiner Tochtergesellschaft SEALSQ, das sich auf den Aufbau der weltweit ersten wirklich sicheren IoT-Satellitenkonstellation konzentriert. Durch die Nutzung der vertrauenswürdigen digitalen Root of Trust von WISeKey und der post-quanten-sicheren Halbleitertechnologie von SEALSQ schafft WISeSat.Space ein vertrauenswürdiges, weltraumgestütztes Ökosystem für Regierungen, Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen.

Über WISeKey

WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey", SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, digitale Identität und IoT-Lösungen. Das Unternehmen agiert als in der Schweiz ansässige Holdinggesellschaft mit mehreren operativen Tochtergesellschaften, die jeweils auf spezifische Aspekte des Technologieportfolios spezialisiert sind. Zu diesen Tochtergesellschaften gehören:

(i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), spezialisiert auf Halbleiter, PKI- und Post-Quantum-Technologien;

(ii) WISeKey SA, spezialisiert auf RoT- und PKI-Lösungen für sichere Authentifizierung und Identifikation in den Bereichen IoT, Blockchain und KI;

(iii) WISeSat AG, fokussiert auf Raumfahrttechnologien für sichere Satellitenkommunikation, insbesondere für IoT-Anwendungen;

(iv) WISe.ART Corp, spezialisiert auf vertrauenswürdige Blockchain-NFTs und Betreiberin des WISe.ART-Marktplatzes für sichere NFT-Transaktionen;

(v) SEALCOIN AG, die sich auf das dezentrale physische Internet (DePIN-Technologie) konzentriert und die Entwicklung der SEALCOIN-Plattform vorantreibt.

Jede Tochtergesellschaft trägt zur Mission von WISeKey bei, das Internet zu sichern, und konzentriert sich dabei auf ihre jeweiligen Forschungs- und Kompetenzbereiche. Ihre Technologien integrieren sich nahtlos in die umfassende WISeKey-Plattform.

WISeKey schützt digitale Identitätsökosysteme für Menschen und Objekte mithilfe von Blockchain-, KI- und IoT-Technologien. Mit über 1,6 Milliarden eingesetzten Mikrochips in verschiedenen IoT-Sektoren spielt WISeKey eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des Internets der Dinge. Die Halbleiter des Unternehmens generieren wertvolle Big Data, die - mit Hilfe von KI analysiert - eine vorausschauende Wartung und Fehlervermeidung ermöglichen.

Dank der OISTE/WISeKey kryptografischen Root of Trust bietet WISeKey sichere Authentifizierungs- und Identifikationslösungen für IoT-, Blockchain- und KI-Anwendungen. Diese Root of Trust gewährleistet die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und Personen.

Weitere Informationen zur strategischen Ausrichtung von WISeKey und ihren Tochtergesellschaften finden Sie unter www.wisekey.com.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäftstätigkeit. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge von WISeKey International Holding Ltd wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. WISeKey International Holding Ltd gibt diese Mitteilung zum heutigen Datum heraus und übernimmt keine Verpflichtung, hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und ist kein Emissionsprospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ("FinSA") oder dessen Vorgängergesetzgebung, noch Werbung im Sinne des FinSA. Investoren müssen sich auf ihre eigene Beurteilung von WISeKey und dessen Wertpapieren stützen, einschließlich der damit verbundenen Chancen und Risiken. Nichts in dieser Mitteilung stellt eine Zusicherung oder Garantie für die zukünftige Performance von WISeKey dar.



Presse- und Investor Relations Kontakt

WISeKey/WISeSat Investor Contact:

Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey/WISeSat Media Contact:

The Equity Group Inc.

Lena Cati

Tel: +1 212 836-9611

lcati@theequitygroup.com

Columbus Contact

Fen Zhang

Chairman and Chief Executive Officer

Email: eric.zhang@hercules.global

Tel: (+1) 949 899 1827