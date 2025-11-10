Guangzhou, China (ots) -Am Abend des 9. November wurden die 15. Nationalen Spiele der Volksrepublik China im Guangdong Olympic Sports Center in Guangzhou eröffnet. Staatspräsident Xi Jinping nahm an der Eröffnungsfeier teil und erklärte die Spiele für eröffnet. Es sind die ersten Nationalen Spiele, die gemeinsam von Guangdong, Hongkong und Macao ausgerichtet werden.An den Wettkämpfen beteiligen sich 37 Delegationen aus allen Provinzen, autonomen Gebieten und regierungsunmittelbaren Städten Chinas, den Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macao, dem Xinjiang-Produktions- und Aufbaukorps sowie drei Industrie-Sportverbänden. Reden hielten Huang Kunming, Sekretär des Parteikomitees der Provinz Guangdong, John Lee Ka-chiu, Regierungschef der Sonderverwaltungsregion Hongkong, Sam Hou Fai, Regierungschef der Sonderverwaltungsregion Macao, sowie Gao Zhidan, Direktor der Staatlichen Sportverwaltung Chinas. Chen Aisen, Iao Chon-in und Ken Yuen legten stellvertretend für die Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer sowie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter den Eid ab.Die Eröffnungsfeier begann mit einer Kultur- und Sportvorführung mit dem Titel "Vom Traum zur Zukunft". Die Show gliederte sich in drei Kapitel - "Gemeinsame Wurzeln, gemeinsamer Ursprung", "Gemeinsame Herzen, gemeinsame Verbundenheit" und "Gemeinsame Träume, gemeinsames Erfüllen" - und verband auf kreative Weise Sportelemente, künstlerische Darbietungen und moderne Technologie, um das Motto der Spiele "Leidenschaftliche Nationale Spiele, dynamische Greater Bay Area" lebendig werden zu lassen. Elemente der Lingnan-Kultur standen deutlich im Mittelpunkt: Neben dem Motiv des "Wohlstands aus dem Wasser" präsentierte das Programm Kantonesische Oper, Cantopop, Drachen- und Löwentänze sowie den Yingge-Tanz. So wurden der regionale Charakter Lingnans, die Anziehungskraft der Greater Bay Area, die Größe Chinas und ein weltläufiges Spitzenniveau hervorgehoben.Es folgten der mitreißende Fackellauf im Stadion und die Zeremonie zur Entzündung des Feuers. Seit dem 2. November war die Fackel der 15. Nationalen Spiele zeitgleich in Guangdong, Hongkong und Macao unterwegs, bevor sie im Guangdong Olympic Sports Center eintraf. Unter großer Spannung trugen zwölf Fackelläufer - Ma Lin, Chen Ruolin, Wong Kam-po, Fang Wenhao, Guo Jingjing, Wang Xinyu, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Liang Weikeng, Lai Xuanzhi, Xian Dongmei und Rong Zhixing - das Feuer durchs Stadion. Die letzten Fackelträger Su Bingtian, Cheung Ka Long und Li Yi entzündeten gemeinsam das Hauptfeuer der Spiele.Um 21:27 Uhr endete die Eröffnungsfeier mit der Begeisterung, die das Titellied "Hearts as One" ("Herzen im Einklang") ausgelöst hatte.An der Zeremonie nahmen Kirsty Coventry, Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, Ehrenpräsident auf Lebenszeit des IOC, sowie weitere ausländische Gäste teil, die zur Beobachtung der Spiele eingeladen waren.Die 15. Nationalen Spiele Chinas enden am 21. November. Mehr als 14.000 Athletinnen und Athleten treten in den Sportwettbewerben an, während rund 11.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Breitensportveranstaltungen mitwirken.Quelle: Provinz GuangdongPressekontakt:Albert HuangTel.: 15810014610Original-Content von: Guangdong Province, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177361/6155234