Biotech-Unternehmer sagen, es sei an der Zeit, die Technologie für Designer-Babys auf ihre Sicherheit zu testen. Dabei gibt es viel Kritik an solchen Verfahren, die nicht zuletzt in den USA und anderen Ländern illegal sind. Der Biotech-Unternehmer Lucas Harrington hat bekannt gegeben, dass er 30 Millionen US-Dollar für die Gründung einer Firma namens Preventive Medicine PBC an der US-Westküste eingeworben hat. Das gemeinnützige Unternehmen will sichere ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.