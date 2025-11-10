An den Märkten reagieren die Investoren optimistisch auf die Aussicht, dass der Shutdown in den USA bald vorbei sein und die Regierung nach 40 Tagen Stillstand wieder ihre Arbeit aufnehmen könnte. Auch bei Bitcoin und Co dominieren am Montag die grünen Vorzeichen, nachdem es am Kryptomarkt in der Vorwoche noch deutliche Verluste gegeben hatte.Der Bitcoin legt auf 24-Stunden-Sicht aktuell um fast vier Prozent auf 105.929 Dollar zu, während Ethereum um 4,3 Prozent auf 3.590 Dollar vorrückt. Auch andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...