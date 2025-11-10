Verge Motorcycles hat auf der Motorradmesse EICMA die nächste Entwicklungsstufe des Modells Verge TS Pro vorgestellt. Das Highlight des neuen Motorrads ist der Donut Motor 2.0, die nächste Generation des Felgenmotors von Verge. Die Verge TS Pro ist das beliebteste Modell des Elektromotorrad-Herstellers. Die Weiterentwicklung zeuge "von herausragender Konstruktions- und Ingenieurskompetenz", wie Verge selbstbewusst mitteilt. Die Neuerungen sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net