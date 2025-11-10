Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 10.11.25 | Bleibt der Rekordlauf bestehen?

Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 46 - 2025 (10.11.2025 - 14.11.2025)

Rückblick: (03.11.2025 - 07.11.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 47.732 Punkten. Der Index notierte damit 19 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und auf dem Niveau des Wochenschlusses der Vorwoche. Zu Wochenbeginn formierte der Dow Jones das Wochenhoch, das aber direkt wieder abverkauft wurde. Es ging bis zum Nachmittag dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es zunächst, den Index zu stabilisieren, doch die folgende Erholung hatte keine nachhaltige Substanz. Die Schwäche setzte sich bis Dienstagvormittag weiter fort. Der Dow Jones konnte sich dann stabilisieren und moderat erholen. Es ging in einer Box übergeordnet bis Donnerstagnachmittag seitwärts weiter. Ab Donnerstagnachmittag setzten weitere Gewinnmitnahmen ein. Der Index gab übergeordnet bis Freitagabend nach. Erst dann konnte der Index eine technische Reaktion zeigen und wieder dynamisch aufwärtslaufen. Der Dow Jones ging bei 47.078 Punkten aus dem Wochenhandel. Zu Wochenbeginn konnte sich der Dow Jones mit einem GAP up weiter erholen.

? Drei Key Takeaways

?? 1. Technisches Chartbild leicht bullisch

Der Dow Jones zeigt trotz der Schwächephase in KW 45 ein übergeordnet bullisches Tageschart-Bild. Entscheidend ist, dass sich der Index per Tagesschluss über der SMA20 (47.204 Punkte) etablieren kann - dann wäre ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs wahrscheinlich.

?? 2. Unterstützungen und Widerstände klar definiert

Kurzfristige Widerstände liegen bei 47.454 bis 47.932 Punkten, während die wichtigen Unterstützungen im Bereich 46.930 bis 46.606 Punkte verlaufen. Ein Unterschreiten der SMA50 (46.648 Punkte) würde das Chartbild eintrüben.

?? 3. Erwartete Tendenz: seitwärts - aufwärts

Für die Woche vom 10. bis 14. November 2025 erwarten wir eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung. Die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario liegt bei 55 %, für das Bear-Szenario bei 45 %.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones 2025

Der Wochenrückblick zeigt: Das Wochenhoch sowie das Wochentief wurden unter den Marken der Vorwoche ausgebildet. Nach drei Gewinnwochen in Folge wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Wochenverlust ausgewiesen. Die Range war deutlich größer als in der Woche zuvor, lag jedoch noch unter dem Jahresdurchschnitt...

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

