Dawex, der Marktführer für Datenaustauschlösungen und die Innovalia Group, eine strategische Gruppe von Technologieunternehmen, spezialisiert auf Lösungen für die digitale Transformation, haben eine Vereinbarung für die strategische Zusammenarbeit unterzeichnet, um die Entwicklung sicherer und souveräner Datenräume auf dem spanischen Markt anhand einer umfassenden Produkt- und Servicepalette zu fördern.

Durch die Zusammenarbeit werden zwei starke, sich ergänzende Expertisebereiche gebündelt: Dawex' technologisches Leadership für Data Exchange und das breite Fachwissen der Innovalia Gruppe in Sachen spanischer Wirtschaftsbereich. Dawex und die Innovalia Group bündeln ihre Kräfte und bieten ein gemeinsames Nutzenversprechen für Großunternehmen, KMUs und öffentliche Einrichtungen, die an der Schaffung ihrer eigenen digitalen Ökosysteme sowie sicherer, vertrauenswürdiger Datenräume interessiert sind.

Dawex bringt seine extensive Technologie sowie betriebliche und regulatorische Expertise zur Schaffung sicherer und vertrauenswürdiger Daten-Ökosysteme ein, wie Corporate Data Hubs, Data Marketplaces und Industry Data Spaces für die Erstellung von Datenräumen und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Markteffizienz und der resilienten Wertschöpfung.

Die Innovalia Group steuert ihre fundierten Kenntnisse des spanischen Marktes bei, ihr Fachwissen in Sachen fortschrittliche IT- und Beratungsservices sowie ein Technologienetzwerk von Technologie-KMUs zur Stärkung der Implementierung und Skalierbarkeit gemeinsamer Lösungen.

Die Vereinbarung konzentriert sich hauptsächlich auf den spanischen Markt und richtet sich vorrangig an den Energiesektor, die Fertigungsindustrie, den Lebensmittelmarkt, die Konstruktion, den Einzelhandel und die Mobilitätsbranche.

Fabrice Tocco, Co-CEO von Dawex meint: "Diese strategische Zusammenarbeit zwischen Dawex und der Innovalia Gruppe ist ein wichtiger Schritt hin zur beschleunigten Entwicklung sicherer und souveräner Datenräume auf dem gesamten spanischen Markt. Gemeinsam stärken wir spanische Organisationen quer durch alle Branchen hin zu einem neuen Effizienz- und Innovationslevel. Hierfür versorgen wir sie mit Softwarelösungen zur Schaffung resilienter und leistungsstarker Datenräume und Datenmarktplätze zusammen mit der Innovalia Group, die in zahlreichen Regionen Spaniens vertreten ist."

Jesús de la Maza, Präsident von Innovalia: "Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung und der Einbindung der Dawex-Lösungen in unser Portfolio stehen uns nun einzigartige Möglichkeiten zur Verfügung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Daten- und Governance-Lösungen zu übernehmen, mit denen sie einen bedeutenden Schritt in Richtung Verbesserung ihrer Geschäftsabläufe und Einführung KI-betriebener Initiativen unternehmen können."

Dawex ist marktführend in Sachen Data Exchange-Lösungen für den vertrauensvollen Vertrieb oder das Teilen von Datenprodukten für jegliches Geschäftsmodell entsprechend den Datenbestimmungen. Mit der Data Exchange Technologie von Dawex schaffen Organisationen Datenökosysteme sowie Datenräume, wie beispielsweise Corporate Data Hubs, Industry Data Hubs und Data Marketplaces, um sich wirtschaftlichen und umwelttechnischen Herausforderungen sowie der Dekarbonisierung zu stellen. Auf Einladung der Vereinten Nationen tritt Dawex der Daten-Expertengruppe des Umweltprogramms der Vereinten Nationen bei. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum zum Technology Pioneer ernannt und ist außerdem der Initiator internationaler Standardisierungsprogramme für Trusted Data Transaction. Dawex wurde 2015 gegründet, der Hauptsitz ist in Frankreich mit Geschäftstätigkeit in Europa, Asien, Nordamerika und dem Mittleren Osten.

