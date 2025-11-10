Ein Paar Schuhe hier, ein Streaming-Abo da - und plötzlich summieren sich lauter kleine Raten zu einer großen Rechnung. Genau diesem Risiko will die EU mit neuen Regeln für "Buy now, pay later"-Angebote künftig einen Riegel vorschieben. Was sich für die Kund:innen ändert. Das Vorweihnachtsgeschäft im Onlinehandel startet mit einer wichtigen Neuerung. Denn schon ab dem 20. November treten in Deutschland grundlegende Änderungen für Klein- und Kurzzeitkredite ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.