Ein Paar Schuhe hier, ein Streaming-Abo da - und plötzlich summieren sich lauter kleine Raten zu einer großen Rechnung. Genau diesem Risiko will die EU mit neuen Regeln für "Buy now, pay later"-Angebote künftig einen Riegel vorschieben. Was sich für die Kund:innen ändert. Das Vorweihnachtsgeschäft im Onlinehandel startet mit einer wichtigen Neuerung. Denn schon ab dem 20. November treten in Deutschland grundlegende Änderungen für Klein- und Kurzzeitkredite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n