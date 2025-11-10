Bilanzflut mit Munich Re, Porsche Holding, 1&1 und Softbank,Dienstag, 11. November - Bilanzflut und KI-Urteil Der Dienstag bringt eine regelrechte Zahlenflut: Munich Re, Fraport, 1&1, Porsche Holding und Softbank zählen zu den Highlights. Das ZEW-Barometer verrät, wie es um die deutsche Konjunkturstimmung steht. Brisant wird es in München, wo die Gema-Klage gegen OpenAI verhandelt wird - ein Präzedenzfall für KI und Urheberrecht. Und abends ...

