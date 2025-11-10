Vaduz (ots) -S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat am Montag, 10. November 2025, Callista Louise Gingrich, Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika, als ausserordentliche und bevollmächtigten Botschafterin zur Überreichung ihres Beglaubigungsschreibens auf Schloss Vaduz empfangen.Vor der Überreichung ihres Beglaubigungsschreibens stattete die Botschafterin Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab. Im Anschluss an die Zeremonie auf Schloss Vaduz wurde Callista Gingrich von Regierungschefin Brigitte Haas zu einem Gespräch empfangen.Bilder stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit: www.regierung.li/medienportalPressekontakt:Protokoll der RegierungT +423 236 67 31protokoll@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936485

