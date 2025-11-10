Mainz (ots) -Sie rüsten sich für Katastrophen, Kriege, Krisen: Prepper. Sollte man auf den Ernstfall vorbereitet sein? Psychologe Leon Windscheid will erfahren, warum diese intensive Vorsorge immer populärer wird und trifft in "Terra Xplore" Menschen, die das Preppen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/terra-xplore-108) ist die Sendung ab Montag, 10. November 2025, 15.00 Uhr, verfügbar, im ZDF am Sonntag, 23. November 2025, 17.15 Uhr, zu sehen.Intensive Vorsorge kann Ängste sogar verstärkenKonstantin Barz ist Prepper: Er will für fast jedes erdenkliche Szenario gewappnet sein und trägt stets Ausrüstung für mehrere Tage mit sich. Leon Windscheid will wissen, warum er sich so verhält und begleitet ihn in ein simuliertes Katastrophenszenario. In Zeiten globaler Unsicherheit gewinnt die gezielte Vorbereitung auf Krisen zunehmend an Bedeutung. Kultur- und Sozialwissenschaftler Dr. Julian Genner analysiert, wie intensive Vorsorge Ängste nicht nur reduzieren, sondern paradoxerweise auch verstärken kann. Dabei ist Preppen längst kein Randphänomen mehr: In den USA entwickelt sich eine milliardenschwere Industrie, in der auch Tech-Milliardäre Luxusbunker kaufen.Kontrolle zurückgewinnenWie Krisen die Psyche einer ganzen Generation verändern und welche gesellschaftlichen Maßnahmen dazu beitragen können, mit globaler Unsicherheit besser umzugehen, lässt sich Leon Windscheid von Psychologin Prof. Julia Asbrand erklären. Ein Studioexperiment zeigt, wie unterschiedlich Menschen reale Krisen erleben und verarbeiten - und macht deutlich: Ob individuelles Preppen oder gemeinschaftliche Lösungen, es geht letztlich um das Gefühl, Kontrolle zurückzugewinnen.Die Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terraxplore) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenAusführliche Informationen zu aktuellen "Terra Xplore"-Sendungen im ZDF-Presseportal. (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-xplore-mit-leon-windscheid-auf-neuem-sendeplatz)Weitere Folgen der Reihe "Terra Xplore" sind im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/terra-xplore-108) abrufbar.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6155377