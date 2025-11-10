Anzeige
Dow Jones News
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. November (vorläufige Fassung)

=== 
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK) 
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q 
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q 
  07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November 
     Arbeitslosengeldbezieher 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 4,9% 
     zuvor:  4,8% 
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Quartalsbericht 3Q 
  08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q 
*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate 
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November 
     PROGNOSE: 42,0 
     zuvor:   39,3 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -78,2 
     zuvor:  -80,0 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 17:45 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Board-Meeting von Pimec 
 
***   - DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag 
    - US/Feiertag US-Anleihehandel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 09:03 ET (14:03 GMT)

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.