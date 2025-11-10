DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. November (vorläufige Fassung)

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK) *** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz) *** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,9% zuvor: 4,8% *** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Quartalsbericht 3Q 08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q *** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: 42,0 zuvor: 39,3 Konjunkturlage PROGNOSE: -78,2 zuvor: -80,0 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 17:45 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Board-Meeting von Pimec *** - DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag - US/Feiertag US-Anleihehandel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

