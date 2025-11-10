Dein iPhone kann per Satellit schon Hilfe holen und den Standort weitergeben. In den kommenden Jahren soll Apple die Funktionalität erweitern wollen. Von fünf neuen Features ist die Rede. Apple arbeitet an einer deutlichen Erweiterung seiner Satellitendienste für iPhone-Nutzer. Laut einem Bericht von Bloomberg vom 9. November will das Unternehmen künftig einzelne Apps für Satellitenkommunikation freigeben und mehr Kapazität einkaufen, um die Verbindungsqualität ...

