Mit der neunten Hilux-Generation führt Toyota erstmals eine reine E-Variante des Pick-ups ein. Wenn es um die Nutz- und Anhängelast geht, ist der Hilux BEV den Verbrenner-Varianten deutlich unterlegen. Anfang 2026 kommt er nach Deutschland. Toyota hat die neunte Hilux-Generation enthüllt. Obwohl es sich bei ihr im Grunde nur um ein umfangreiches Facelift der achten Auflage handelt, vollzieht der japanische Autogigant im Rahmen des Modellwechsels ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.