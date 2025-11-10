© Foto: Arne Dedert/dpa

Die Deutsche Bank steht kurz vor einem milliardenschweren Risiko-Transfer mit dem Europäischen Investitionsfonds - ein Schritt zur Stärkung ihrer Bilanz.Die Deutsche Bank steht laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen kurz vor dem Abschluss eines sogenannten Significant Risk Transfer-Deals (SRT) mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Das Geschäft bezieht sich auf ein Portfolio italienischer Autokredite im Volumen von rund einer Milliarde Euro. Der EIF, Teil der Europäischen Investitionsbank-Gruppe, investiert regelmäßig in synthetische Verbriefungen. Dabei verbleiben die Kredite in der Bilanz der Bank, während das Risiko an externe Investoren übertragen wird. Diese Struktur …