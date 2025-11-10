Bei den Edelmetallen und einigen Rohstoff-Aktien kam es in letzter Zeit zu einigen Gewinnmitnahmen. Warum bei Gold und Silber dennoch die Bullen am Ruder bleiben werden, erklärt Börsenprofi Miriam Kraus. US-Shutdown vor dem Ende Der Regierungsstillstand in den USA neigt sich dem Ende entgegen. Republikaner und Demokraten haben sich anscheinend verständigt, so dass der längste Shutdown der US-Geschichte nach 40 Tagen bald Geschichte sein dürfte. Zum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.