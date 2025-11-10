Mit einer Unterwasser-Station namens Vanguard soll es Wissenschaftler:innen möglich sein, jeweils eine Woche lang auf dem Meeresboden zu leben und zu arbeiten. Anfang nächsten Jahres soll sie vor der Küste Floridas zu Wasser gelassen werden. Allein vom Raumkonzept her könnte es eigentlich ein Wohnmobil sein: an den Wänden lange, graue Sitzbänke, die sich in Kojen verwandeln lassen, eine geschickt unter der Theke versteckte Mikrowelle, ein funktionales ...

