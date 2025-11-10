EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SIMONA Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SIMONA Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/
