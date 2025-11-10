Berlin (ots) -Die Mitgliederversammlung des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI) hat einen neuen Vorstand gewählt. Dr. Hans-Peter Hubmann (61) wurde im Amt bestätigt. Er ist seit 2021 DAPI-Vorstandsvorsitzender und wurde einstimmig wiedergewählt. "Wir tragen mit unseren Publikationen und Gutachten zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit bei. Zudem helfen wir mit unseren Auswertungen den Apothekerkammern und -verbänden bei der Vorbereitung von Verhandlungen, Schulungen oder Veranstaltungen. Ich freue mich sehr, auch in den kommenden Jahren das DAPI weiter führen zu dürfen", sagt Hubmann. Die Amtszeit beträgt vier Jahre.Stellvertretende Vorstandsvorsitzende bleibt Cathrin Burs (62), Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen. Sie war bereits in der vorherigen Wahlperiode Stellvertretende Vorsitzende des DAPI und erhielt alle Stimmen. Weitere Vorstandsmitglieder sind Herr Thomas Benkert (69), Ehrenpräsident der Bundesapothekerkammer, und Dr. Peter Froese (65), Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft für digitale Services der Apotheken mbH (GEDISA). Neu im Vorstand ist Prof. Dr. Martin Schulz (66), Geschäftsführer Arzneimittel der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Er war bislang einer der beiden Geschäftsführer des DAPI. Aus dem DAPI-Vorstand schied Dr. Sebastian Schmitz (66), Hauptgeschäftsführer der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, aus. Er kandidierte nicht mehr.Das DAPI ist ein gemeinnütziger Verein und wird derzeit getragen von 15 Landesapothekerkammern und 15 Landesapothekerverbänden. Zudem unterstützen ca. 250 Einzelmitglieder die Aktivitäten des DAPI durch ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag.Mehr Informationen auf www.dapi.de (http://www.abda.de) und www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6155463