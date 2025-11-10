Der bedeutendste Auftragsfertiger für Halbleiter meldet für Oktober das geringste Umsatzwachstum seit mehr als einem Jahr. Die Meldung trifft auf wachsende Sorgen im Markt bezüglich der Bewertung von KI-Profiteuren. Investoren bleiben zuversichtlich, den Anteilsscheinen gelingt ein grüner Wochenauftakt. Der weltgrößte Chip-Fertiger mit Kunden wie Apple, Nvidia, Qualcomm und Broadcom verzeichnet weiter gute Geschäfte. Für Oktober meldete TSMC einen Umsatz von umgerechnet 10,25 Milliarden Euro. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
