Der bedeutendste Auftragsfertiger für Halbleiter meldet für Oktober das geringste Umsatzwachstum seit mehr als einem Jahr. Die Meldung trifft auf wachsende Sorgen im Markt bezüglich der Bewertung von KI-Profiteuren. Investoren bleiben zuversichtlich, den Anteilsscheinen gelingt ein grüner Wochenauftakt. Der weltgrößte Chip-Fertiger mit Kunden wie Apple, Nvidia, Qualcomm und Broadcom verzeichnet weiter gute Geschäfte. Für Oktober meldete TSMC einen Umsatz von umgerechnet 10,25 Milliarden Euro. In ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.