|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|546,30
|546,60
|17:52
|546,30
|546,60
|17:52
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:21
|WhatsApp Medien-Hub: Alle Chats schnell nach Fotos durchsuchen
|16:54
|Meta Platforms stock rating upgraded to Buy by Freedom Capital Markets
|16:42
|Meta: Hat die Rutschpartie gerade erst begonnen?
|Bröckelnde Rallye: Wie sicher sind Mega-Caps noch? Folgen die anderen Schwergewichte oder ist das sogar eine Gelegenheit Den vollständigen Artikel lesen ...
|16:18
|Jeff Bezos Says 'I Started Amazon at 30, Not 20' and Warns Gen Z Not To Drop Out of College Like Gates or Zuckerberg. 'These People Are the Exception'
|16:13
|Apple Music: Bald könnt ihr Songs und Liedtexte für den WhatsApp Status nutzen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|META PLATFORMS INC
|546,80
|+1,71 %